PRF prende homem por posse irregular de arma de fogo em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo, na tarde de quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, durante uma fiscalização de trânsito realizada no km 46 da BR-174, em Vilhena.

Durante a abordagem a uma caminhonete, os agentes perceberam que o condutor apresentava comportamento suspeito e dificuldade em responder a perguntas básicas, o que motivou uma inspeção mais detalhada no veículo.

Na vistoria, a equipe localizou um revólver calibre .38 municiado, escondido dentro de uma bolsa na carroceria do automóvel. Também foram encontradas duas munições de calibre .22 guardadas no porta-luvas.

O motorista alegou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), porém não apresentou documentação que comprovasse a regularidade da arma ou sua condição legal.

Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Vilhena, onde ficaram à disposição da Justiça.