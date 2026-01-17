Dr. Aparício Carvalho lança “Psicose – A Jornada pelo Labirinto da Mente”

O médico psiquiatra Dr. Aparício Carvalho de Moraes, um dos nomes mais respeitados da saúde mental em Rondônia, lança o livro “Psicose – A Jornada pelo Labirinto da Mente”, obra que reúne conhecimento científico, experiência clínica e uma abordagem humanizada sobre um dos quadros mais complexos da mente humana.

Ao longo de sua trajetória profissional, que inclui a participação na implantação da ala psiquiátrica do Hospital de Base Ary Pinheiro, o exercício da presidência do Conselho Regional de Medicina e a presidência, por diversos mandatos, da Associação Médica de Rondônia, o Dr. Aparício consolidou-se como um dos pioneiros da psiquiatria no estado.

Atua ainda na liderança do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia, que congrega psiquiatras e futuros médicos psiquiatras, além de uma consolidada carreira que também se estende à área da educação.

Sua trajetória é marcada pelo compromisso com o cuidado integral do paciente, pela atuação clínica contínua em contextos hospitalares e ambulatoriais e pela busca permanente de atualização científica. Para ele, a psiquiatria sempre foi mais do que uma especialidade médica: foi uma escolha guiada por vocação.

“É uma grande paixão. Toda a minha formação na área médica foi voltada para a psiquiatria, e ela sempre me motivou bastante, não só na prática clínica, mas também na atualização constante”, afirma.

Uma carreira dedicada à saúde mental em Rondônia

Atuando há décadas em Rondônia, o Dr. Aparício acompanhou de perto os desafios e as transformações da psiquiatria no estado. Sua prática sempre esteve ligada tanto ao atendimento hospitalar quanto ao acompanhamento ambulatorial, onde, segundo ele, os quadros psicóticos aparecem de forma recorrente.

“O quadro de psicose é uma constante na demanda da psiquiatria, não apenas nos pacientes internados, mas principalmente nos ambulatórios, onde muitas pessoas acabam passando despercebidas”, explica.

Entre ciência, experiência e reflexão

Ao longo do livro, o Dr. Aparício Carvalho conduz o leitor por reflexões que dialogam com experiências contemporâneas, como os efeitos do isolamento, da pandemia e das perdas na percepção da realidade. A obra aborda como o medo, a solidão e a pressão emocional podem intensificar estados de ansiedade e sofrimento psíquico, tornando mais tênue a fronteira entre o real e o imaginado.

Sem se limitar a uma abordagem técnica, o livro também destaca o papel do psiquiatra para além da prescrição, ressaltando a importância da escuta, da empatia e da construção de vínculos no cuidado em saúde mental. O tratamento é apresentado como um processo contínuo, sustentado pela integração entre acompanhamento médico, suporte psicológico e rede de apoio, com foco na prevenção e na qualidade de vida dos pacientes.

Sobre a obra

Em “Psicose – A Jornada pelo Labirinto da Mente”, o autor propõe uma leitura clara e acessível sobre os quadros psicóticos, suas manifestações e os caminhos adequados para o tratamento. A obra nasce da constatação de que a falta de informação ainda é um dos maiores obstáculos no cuidado com esses pacientes.

“Muitas pessoas não sabem o que é um quadro psicótico e acabam deixando passar. Com isso, muitos casos se tornam crônicos justamente por falta de informação”, alerta.

Pensado como material de apoio tanto para a formação acadêmica quanto para a prática profissional, o livro dialoga especialmente com estudantes e profissionais das áreas de Medicina, Enfermagem e Psicologia, contribuindo para uma compreensão mais ampla e humanizada da saúde mental.

Onde encontrar o livro

O livro “Psicose – A Jornada pelo Labirinto da Mente”, de Aparício Carvalho de Moraes, está disponível para compra: