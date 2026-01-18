Abertas inscrições para residências em saúde com bolsas de até R$ 9 mil em Vilhena e Pimenta Bueno

Os municípios de Vilhena e Pimenta Bueno estão com inscrições abertas até este domingo, 18 de janeiro, para residências uniprofissionais, multiprofissionais e médicas.

São oferecidas mais de 75 vagas, além de bolsas com valores que podem chegar a R$ 9.606,09, de acordo com o programa e a categoria profissional.

Os programas representam uma etapa fundamental da formação em saúde, ao integrar ensino, serviço e prática assistencial qualificada.

No município de Vilhena, as residências multiprofissionais e uniprofissionais contemplam as áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, permitindo a atuação integrada entre diferentes categorias e o fortalecimento do cuidado em saúde no âmbito do SUS.

Já em Pimenta Bueno, o programa oferta vagas para Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade – MFC, com formação baseada na prática clínica supervisionada e na vivência direta nos serviços de saúde.

Os programas de residência têm como objetivo aprimorar competências técnicas, clínicas e éticas dos profissionais, promovendo uma formação sólida, alinhada às necessidades reais da população e às diretrizes do Sistema Único de Saúde. A residência também contribui para o desenvolvimento do trabalho em equipe, da visão integral do cuidado e da qualificação da rede assistencial regional.

A prova está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026. Os interessados devem consultar atentamente o edital para verificar os critérios de participação, cronograma completo e informações específicas de cada programa.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: [https://portal.residenciasvilhena.com.br/edital/ver/19](https://portal.residenciasvilhena.com.br/edital/ver/19)