Homem dá entrada na UPA com ferimento grave no pescoço em Vilhena

A Polícia Militar foi informada de que um homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica, havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena com um corte profundo no pescoço.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar à unidade de saúde, a equipe da Rádio Patrulha confirmou a informação e constatou que a vítima estava recebendo atendimento médico.

O ferimento na região da garganta era compatível com ação de instrumento perfurocortante, caracterizando tentativa de homicídio.

A polícia apurou que a agressão teria ocorrido nas proximidades da Praça do Geraldão, no bairro Alto Alegre. A vítima foi socorrida por um morador, que a encontrou pedindo ajuda em frente a uma residência e a conduziu até a UPA em veículo particular.

Devido ao estado de saúde, a vítima inicialmente não conseguiu se comunicar verbalmente, mas posteriormente passou a utilizar linguagem de sinais para relatar que teria sido atacada por um desafeto.

A Polícia Militar também constatou que o homem cumpre pena monitorada por tornozeleira eletrônica e que, no momento da ocorrência, estaria fora do local onde deveria permanecer, em descumprimento às medidas judiciais impostas.

Foram realizadas diligências nas imediações na tentativa de localizar o autor do crime, porém ninguém foi preso.

A vítima permaneceu internada de forma preventiva, em razão da gravidade do ferimento, ficando o caso à disposição da Justiça.