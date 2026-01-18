Motorista é preso por embriaguez ao volante durante patrulhamento em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante durante patrulhamento na região da Avenida Paraná, próximo ao cruzamento com a Avenida 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha visualizou um automóvel trafegando em alta velocidade e em zigue-zague, colocando em risco outros usuários da via.

Diante da condução irregular, foi iniciada a tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos, sendo o veículo interceptado alguns metros à frente.

Durante a abordagem, o condutor apresentou diversos sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desorientação, olhos avermelhados e forte odor etílico.

Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou índice acima do permitido pela legislação.

Diante do resultado, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O veículo foi liberado a um condutor habilitado, enquanto o motorista recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.