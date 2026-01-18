Pré-candidatos ao Governo de Rondônia começam a ganhar espaço na corrida eleitoral de 2026

Com a aproximação das eleições de 2026, que serão realizadas em outubro, diversas lideranças políticas de Rondônia têm oficializado ou anunciado suas intenções de disputar o cargo de governador do Estado, numa disputa que se desenha com múltiplos nomes de diferentes espectros políticos.

O quadro eleitoral em Rondônia ainda apresenta espaço para mudanças, com lideranças e partidos ajustando estratégias e alianças nas próximas semanas e meses.

Pesquisas recentes indicam cenários com múltiplos nomes competitivos e intenção de voto distribuída entre diferentes candidatos, refletindo um ambiente político aberto e dinâmico rumo às eleições de 2026.

Entre os pré-candidatos confirmados ou em avaliação estão:

Sérgio Gonçalves (União Brasil) – Vice-governador de Rondônia, Sérgio percorre municípios apresentando seus projetos de gestão. Com experiência administrativa adquirida ao liderar uma das principais pastas do governo, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio vem consolidando seu nome na disputa eleitoral, amplia alianças com o crescente apoio de prefeitos, vereadores e representantes de segmentos do Estado.

Adailton Fúria (PSD) – Prefeito reeleito de Cacoal, Fúria tem sido apontado como um dos nomes fortes da disputa, com destaque na política regional e forte desempenho eleitoral nos pleitos municipais anteriores, o que o coloca como representante do PSD na corrida pelo Palácio Rio Madeira.

Expedito Netto (PT) – Ex-deputado federal e atual secretário Nacional da Pesca, Netto se filiou recentemente ao Partido dos Trabalhadores (PT) e teve sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia aprovada pela direção estadual da legenda e pela Federação Brasil da Esperança, composta também por PV e PCdoB.

Hildon Chaves (PSDB) – Ex-prefeito de Porto Velho e presidente da Associação dos Municípios de Rondônia (Arom), Hildon Chaves é outro nome colocado como pré-candidato ao governo, com trajetória política consolidada na capital e experiência administrativa municipal.

Marcos Rogério (PL) – Senador da República pelo estado de Rondônia, Marcos Rogério é cotado para disputar o governo em 2026, mantendo base política significativa e presença relevante no cenário estadual. Pesquisas divulgadas em 2025 mostram que seu nome figura entre os principais nas intenções de voto.

Flori Cordeiro (Podemos) – Prefeito reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro aparece entre os pré-candidatos ao cargo de governador representando uma ala mais ligada ao Cone Sul do estado. Delegado da Polícia Federal, Flori começa a ganhar espaço na política estadual, principalmente, na capital do Estado, Porto Velho, onde tem como principal parceiro político o prefeito Léo Moraes, principal liderança política do Podemos em Rondônia.

Samuel Costa (Rede Sustentabilidade) – Advogado, professor e filiado à Rede, Samuel Costa afirmou publicamente sua identificação com o campo progressista e sua intenção de representar esse espectro político na disputa pelo governo estadual, defendendo pautas ligadas à democracia e ao compromisso social.