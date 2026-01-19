Deputada Dra. Taíssa intensifica cobranças ao Governo e exige transparência sobre convocação da Polícia Civil em RO

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) voltou a reforçar seu papel fiscalizador ao protocolar o Requerimento nº 3530/2025, por meio do qual cobra informações detalhadas do Governo de Rondônia sobre a continuidade das convocações dos aprovados no Concurso da Polícia Civil do Estado, regido pelo Edital nº 02/2022/PC-DGPC.

A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), diante da ausência de um cronograma claro e da demora no chamamento de novos servidores.

Impactos diretos na segurança pública

No documento, a parlamentar destaca que, apesar da prorrogação da validade do concurso, não há definição oficial quanto às datas de convocação, número de aprovados que serão chamados nem sobre o planejamento orçamentário destinado às próximas etapas.

A deputada Dra. Taíssa Sousa alerta que o concurso foi realizado em 2022 e, passados mais de dois anos, a indefinição compromete diretamente a segurança pública, agravando o déficit de efetivo nas delegacias, sobrecarregando policiais em atividade e impactando negativamente o atendimento à população.

Informações solicitadas ao Governo do Estado

Entre as informações solicitadas pela deputada estão:

Divulgação de um cronograma oficial de convocação;

Quantitativo previsto de candidatos com base em estudo de impacto orçamentário;

Situação da análise desse estudo pela Secretaria de Finanças (Sefin) e pela Secretaria de Planejamento (Sepog);

Existência de dotação específica no PPA, LDO e LOA;

Déficit atualizado de efetivo por cargo, incluindo projeção de aposentadorias;

Além das etapas administrativas e financeiras que ainda impedem a publicação da nova convocação.

O requerimento também questiona o custo total da primeira turma do curso de formação e se houve utilização de emendas parlamentares ou outras fontes extraordinárias de recursos.A cobrança se soma a outras iniciativas da deputada Dra. Taíssa Sousa voltadas ao fortalecimento da segurança pública e da gestão eficiente dos recursos estaduais.

Atuação constante em defesa da segurança e da transparência

Ao longo do mandato, a parlamentar tem apresentado requerimentos e indicações solicitando a ampliação do efetivo das forças de segurança, melhorias na estrutura das delegacias, valorização dos profissionais da área e maior transparência na execução orçamentária.

Em diversas ocasiões, Dra. Taíssa também cobrou respostas do Executivo sobre concursos públicos, chamamento de aprovados e planejamento estratégico para setores essenciais do Estado.

Compromisso com o interesse público

Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel ao exigir esclarecimentos formais e dados concretos que permitam acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos e a efetividade das políticas de segurança.

A parlamentar reforça que a transparência é fundamental para garantir respeito aos aprovados no concurso e, sobretudo, para assegurar mais segurança à população rondoniense. Ao concluir, Dra. Taíssa Sousa reafirma que sua atuação é pautada na defesa do interesse coletivo e na boa gestão do dinheiro público.