Deputada Lebrinha assegura recurso para serviços de Cirurgia Geral em Alvorada D’Oeste

A aplicação do recurso contribui para a organização da rede municipal e para a melhoria da capacidade de atendimento local, permitindo que os serviços de Cirurgia Geral sejam ofertados de forma mais próxima da população.

Segundo a deputada, a descentralização é fundamental para tornar a saúde pública mais eficiente. “Quando o município tem estrutura para realizar procedimentos cirúrgicos, o atendimento se torna mais rápido e acessível para a população”, afirmou a parlamentar.

O empenho reforça o apoio à gestão municipal de saúde e contribui para a continuidade e ampliação dos atendimentos cirúrgicos oferecidos à população de Alvorada D’Oeste.