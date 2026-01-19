Deputado Delegado Camargo cobra informações sobre fila de ultrassonografia obstétrica em Ariquemes

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Rondônia cobrando do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) informações detalhadas sobre a fila de espera para a realização de exames de ultrassonografia obstétrica no município de Ariquemes. A iniciativa tem como foco garantir transparência, eficiência no atendimento e respostas concretas à população que aguarda pelo procedimento.

No documento encaminhado ao Executivo, o parlamentar solicita dados sobre o número total de pacientes na fila, o tempo médio de espera, a existência de contratos com clínicas e laboratórios credenciados, os critérios de priorização e a possibilidade de ampliação da oferta do exame, seja por meio de mutirões, novas contratações ou aquisição de equipamentos. O deputado alerta que a demora no acesso ao exame compromete o diagnóstico precoce, o acompanhamento adequado da gestação e coloca em risco a saúde de mães e bebês .

Além dessa cobrança específica, Delegado Camargo mantém uma atuação contínua e firme em defesa de melhorias na saúde pública em todo o estado. Ao longo do mandato, o parlamentar tem destinado recursos por meio de emendas, realizado fiscalizações em hospitais e unidades de saúde e cobrado providências para corrigir falhas estruturais e de gestão no sistema estadual.

Entre as principais pautas defendidas pelo deputado está a cobrança pela construção do Hospital Regional de Ariquemes, considerado estratégico para ampliar a capacidade de atendimento na região do Vale do Jamari e reduzir a sobrecarga em outras unidades de referência. O parlamentar também protocolou requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, que visa apurar possíveis irregularidades, gargalos e deficiências no funcionamento da rede pública. A CPI aguarda, neste momento, a assinatura de outros deputados para que seja oficialmente instalada.

Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, Delegado Camargo reforça que a cobrança por informações e a fiscalização dos atos do Executivo são deveres do Parlamento. Segundo ele, assegurar acesso rápido e digno aos serviços de saúde é uma obrigação do Estado e uma demanda legítima da população rondoniense.