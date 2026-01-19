Em Colorado, educação moderna e energia elétrica levadas por Confúcio melhoram a vida de 107 famílias

Em Colorado do Oeste, o senador Confúcio Moura (MDB) destacou que o vazio educacional provocado pela pandemia foi enfrentado com seu projeto de informatização escolar, que atualmente beneficia 23 municípios de Rondônia.

Durante entrevista concedida a uma rádio local, por ocasião de visita ao município, o senador fez uma análise do triênio 2021–2023, período marcado pelos impactos da covid-19, que resultaram em graves dificuldades sociais e familiares em Rondônia e em todo o país. Segundo ele, esse cenário justificou sua atuação direta no fortalecimento da educação pública estadual.

Localizado a 761 quilômetros de Porto Velho, o assentamento Nova Canaã recebeu atenção especial do parlamentar. “Dona Carmem me procurou há cerca de três anos para relatar que não havia energia elétrica na escola nem para as 107 famílias da comunidade. Essa também era uma reivindicação do professor Uberlando, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO)”, relembrou.

Confúcio Moura já vinha realizando investimentos no município desde gestões anteriores e, agora, consolidou novos recursos por meio de emendas parlamentares entregues ao prefeito Edinho (Edmilson Rodrigues de Almeida). Pelo rádio, o senador e o prefeito anunciaram oficialmente a inauguração da rede de energia elétrica que atende a comunidade.

Educação abre portas

“Escola boa é a porta da esperança para todas as pessoas, ricas ou pobres. É a única chance de um menino de família pobre prosperar na vida. A educação abre portas, cria oportunidades e permite subir os degraus da escala social”, afirmou o senador.

Ele reforçou ainda que uma escola de qualidade deixa marcas duradouras. “Uma escola boa é inesquecível. Aqui há escolas boas e, de minha parte, sempre defendi uma educação de qualidade”, destacou.

Ao relembrar os desafios da pandemia, Confúcio pontuou as dificuldades enfrentadas por famílias e educadores. “As pessoas ficaram sem chão. Escolas fechadas, alunos em casa, mães sem saber o que fazer, professoras sem saber como ensinar. Faltavam tecnologia, computadores e internet. Diante disso, criamos um programa em parceria com o IFRO.”

Colorado à frente

O senador lembrou que o ex-prefeito José Ribamar de Oliveira foi um dos gestores contemplados pelo projeto de informatização escolar. Reconhecido por uma administração voltada à inovação, Ribamar recebeu o Prêmio MEC da Educação Brasileira.

“Colorado se adaptou à modernidade das telecomunicações, assim como outros 22 municípios, ficando preparada para melhorar o ensino remoto e as aulas a distância. É um processo ágil: computadores não podem ficar parados, precisam estar em uso, integrados a plataformas que ampliem cada vez mais o aprendizado dos alunos”, explicou.

Confúcio também destacou o papel da tecnologia no processo educacional contemporâneo. “Com internet e inteligência artificial, o aluno tem muitas chances de aprender em casa. Um celular nas mãos do estudante, aliado a jogos educativos, plataformas inteligentes e ferramentas de busca, moderniza as pessoas e facilita o acesso a esse admirável mundo tecnológico”, concluiu.