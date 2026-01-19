Emenda da deputada Rosangela Donadon garante R$ 400 mil para fortalecer a saúde de Pimenteiras

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) assegurou o empenho de R$ 400 mil para a área da saúde do município de Pimenteiras do Oeste, por meio de emenda parlamentar de sua autoria (confira no final da matéria).

O recurso já está reservado no orçamento estadual e será destinado à aquisição de materiais permanentes, reforçando a estrutura de atendimento à população.

O investimento foi formalizado por meio de convênio entre a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste e o Governo do Estado de Rondônia, com a intermediação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A ação integra a política de apoio aos municípios e tem como objetivo melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde e ampliar a qualidade dos serviços ofertados.

Para a deputada Rosangela Donadon, o empenho representa mais um passo concreto no compromisso com a saúde pública, especialmente nos municípios do interior. A parlamentar tem priorizado em seu mandato a destinação de recursos que gerem impacto direto na vida da população, com foco na estruturação das unidades de saúde.

A deputada também destacou o apoio do governador coronel Marcos Rocha, ressaltando a parceria institucional que tem permitido a liberação de recursos importantes para os municípios rondonienses, fortalecendo o trabalho conjunto em favor da população.

A articulação contou ainda com o apoio do ex-vereador Luiz Carlos, representante da deputada no município, além da parceria com a prefeita Valéria Garcia, que tem atuado de forma integrada para garantir novos investimentos e avanços significativos para a saúde de Pimenteiras do Oeste.