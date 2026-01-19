Ezequiel Neiva assegura recurso e reforça apoio aos produtores rurais de Cerejeiras

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou o empenho de R$ 1,5 milhão para a aquisição de adubos e fertilizantes destinados ao município de Cerejeiras. O investimento tem como objetivo fortalecer a produção rural e garantir melhores condições de trabalho aos produtores da região. A ação no município conta com a parceria dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio e Zeca Rolista.

A ação visa atender diretamente os agricultores locais, por meio da distribuição de adubos e fertilizantes, contribuindo para o aumento da produtividade no campo, o fortalecimento da economia rural e a geração de renda no município.

De acordo com o parlamentar, o apoio ao produtor rural é fundamental para o desenvolvimento do estado. “A agricultura é uma das principais bases da nossa economia. Investir em insumos agrícolas é garantir mais produção, mais emprego e mais qualidade de vida para as famílias do campo”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou o trabalho conjunto realizado com o governo de Rondônia. “Temos tido uma grande aceitação nas demandas junto ao nosso governador Marcos Rocha, o qual tem possibilitado investimentos essenciais para o município de Cerejeiras nas mais diversas áreas”, frisou.

Além disso, Ezequiel Neiva destacou a parceria com a administração municipal. “Temos garantido vários investimentos para Cerejeiras em parceria com o prefeito Sinésio José, que tem feito um grande trabalho e executado nossas emendas em favor da população”, encerrou.