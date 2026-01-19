Furto em veículo é registrado em estacionamento de hotel em Vilhena

No domingo, 18 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um veículo estacionado na garagem de um estabelecimento hoteleiro, nas proximidades da rodoviária de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no dia anterior a proprietária do automóvel deixou o veículo guardado no estacionamento interno do local.

Já na manhã seguinte, uma funcionária percebeu que a porta do lado do motorista estava aberta e comunicou o fato à responsável.

Ao verificar o interior do carro, a vítima constatou o desaparecimento da quantia de R$ 2,9 mil em dinheiro, que estava guardada no porta-luvas. Ela informou ainda que o estacionamento não possui sistema de monitoramento por câmeras, o que dificulta a identificação do autor do furto.

A Polícia Militar realizou as orientações legais cabíveis e registrou a ocorrência, que será encaminhada para apuração pela autoridade competente.