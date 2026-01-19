Governo anuncia concursos públicos para Técnico Educacional e Professor da SEDUC em RO

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP), anunciou a realização de dois concursos públicos para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva destinados à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/RO).

A execução dos certames ficará sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Os concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, a contar da data de homologação do resultado final. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.

TÉCNICO EDUCACIONAL

O concurso para Técnico Educacional contempla vagas para as seguintes funções: Agente de Limpeza e Conservação, Agente de Alimentação e Agente de Atividades de Secretariado

Os candidatos aprovados atuarão na rede estadual de ensino. O certame será composto por duas etapas: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas serão aplicadas nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, conforme escolha do candidato no momento da inscrição.

Conforme o cronograma, no dia 08 de março de 2026 acontecerá a Prova para Agente de Alimentação (manhã); dia 15 de março de 2026 acontecerão as provas para Agente de Limpeza e Conservação (manhã) e Agente de Atividades de Secretariado (tarde).

Será permitida a inscrição em mais de um cargo, desde que não haja coincidência de data e horário das provas.

PROFESSOR CLASSE C

O segundo concurso é destinado ao cargo de Professor Classe C – Graduações Diversas, para atuação na rede estadual de ensino. A seleção contará com: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório

A prova objetiva será aplicada no turno vespertino, nas mesmas cidades previstas para o concurso de Técnico Educacional. Neste certame, será validada apenas uma inscrição por candidato. A taxa de inscrição para o cargo de professor é de R$ 82,00.

INSCRIÇÕES E ACOMPANHAMENTO

As inscrições deverão ser feitas pelo site www.ibade.org.br, dentro do prazo definido no cronograma oficial. Todas as informações, comunicados e resultados serão divulgados no site da banca organizadora e no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Os candidatos aprovados e nomeados serão regidos pelo regime estatutário dos servidores públicos do Estado de Rondônia.