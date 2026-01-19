Homem vai a quartel da PM, causa tumulto e pede para ser preso em Vilhena

No domingo, 18 de janeiro de 2026, a Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo um homem que compareceu à sede do 3º Batalhão da PM, em Vilhena, conduzindo uma bicicleta e apresentando lesões aparentes, principalmente no rosto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o indivíduo relatou aos policiais que desejava ser preso. Ao ser informado de que não havia fundamento legal para a prisão naquele momento, passou a apresentar comportamento alterado, afirmando que “faria o que fosse necessário”, que estaria “procurando problema” e que possuía transtornos mentais, além de demonstrar intenção de causar confusão.

Ainda segundo informação, o homem passou a tumultuar o interior da unidade, interferindo no serviço policial e, em determinado momento, tentou empurrar um dos militares, sendo imediatamente contido e imobilizado pela equipe para cessar a desordem e preservar a integridade física dos envolvidos.

Com a chegada de uma guarnição de apoio, o indivíduo relatou que, horas antes, teria se envolvido em uma confusão em um estabelecimento de diversão noturna, após afirmar falsamente ser integrante de facção criminosa, o que teria resultado em agressões e nas lesões apresentadas.

A Polícia Militar também informou que, durante a madrugada, o mesmo homem já havia comparecido à Delegacia de Polícia Civil com o mesmo pedido de prisão, sendo orientado a deixar o local.

Diante do comportamento reiterado, da perturbação ao serviço policial e das lesões constatadas, o indivíduo foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis, juntamente com seus pertences pessoais.