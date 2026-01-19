Ieda Chaves destina R$ 75 mil para estruturação do projeto Padaria Solidária em Porto Velho

Quase cinco anos após o início do projeto Padaria Solidária, realizado pela Associação São Tiago Maior, na zona Leste de Porto Velho, a iniciativa ganhou novo fôlego na última sexta-feira (16). Por meio de emenda de bancada, com apoio da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a obra recebeu investimento de R$ 75 mil para estruturação, via Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

De acordo com Ieda Chaves, a melhoria no espaço permitirá superar a marca de 800 pães produzidos diariamente, garantindo que o alimento chegue fresco à mesa de famílias em vulnerabilidade nos bairros Porto Cristo I e II, além do Lagoinha.

“É importante lembrar que este benefício é fruto de um planejamento contínuo. Ainda em 2024, viabilizamos R$ 100 mil para a galeria de águas pluviais no entorno da estrutura da São Tiago Maior, preparando o terreno para esta e outras construções de forma segura e definitiva”, observou a parlamentar.

Em seu discurso, Ieda Chaves destacou o compromisso com a segurança alimentar e a dignidade humana. “Aqui temos a certeza de que o recurso é bem aplicado e chega às pessoas certas. Não se trata apenas de assistencialismo; é a história de ‘ensinar a fazer o pão’. É isso que esperamos do Poder Público: que possa ajudar quem ajuda”, afirmou.

Registros

O evento contou com a presença do Padre Enzo Mangano, fundador da Associação São Tiago Maior, acompanhado pelo Bispo da Diocese de Caltagirone (Itália), Dom Calogero Peri, e outros três sacerdotes daquela comunidade.

Capacitação

Além da ampliação da capacidade produtiva, o espaço agora conta com estrutura para cursos de panificação e uma lanchonete própria.