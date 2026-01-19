Motociclista provoca acidente e foge do local em Vilhena

Nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão aconteceu no cruzamento da Rua 8207 com a Rua 8202, no bairro Barão do Melgaço I.

Um dos envolvidos conduzia uma motocicleta Yamaha XTZ Lander e relatou que trafegava pela Rua 8207 quando foi surpreendido por uma motocicleta CG 150 Fan, que seguia pela Rua 8202 e teria avançado a sinalização de parada obrigatória existente no local.

Com o impacto, ambos os condutores e veículos caíram ao solo. Após a colisão, o condutor da CG levantou-se e fugiu do local sem prestar socorro, tomando rumo ignorado.

O motociclista que permaneceu no local conseguiu anotar a placa do outro veículo e apresentou a informação à guarnição para registro da ocorrência.

Devido às lesões aparentes, principalmente na perna e no ombro, o Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.