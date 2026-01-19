Mulher é presa por falsa comunicação de violência doméstica em Vilhena

No domingo, 18 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 102-24, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a solicitante informou ao serviço de emergência que seu ex-marido estaria dentro de sua residência sem autorização e se recusava a sair, situação que, em tese, poderia colocar sua integridade física em risco.
Diante da natureza da denúncia, a guarnição da Rádio Patrulha foi deslocada ao endereço, onde realizou contato com os ocupantes do imóvel e procedeu à abordagem do suspeito.
Durante a ação, a mulher saiu da residência e pediu que a intervenção policial fosse encerrada, afirmando que não havia ocorrido qualquer tipo de violência.
Ainda segundo a PM, a solicitante declarou que a ligação feita ao serviço de emergência se tratava de uma comunicação falsa, alegando ter acionado a polícia apenas para “dar show”.
Diante dos fatos, foi oferecida à autora a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o qual ela se recusou a assinar.
Em razão da recusa, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência, e a mulher foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.