PIMENTEIRAS: vice-prefeito destaca avanços no município em 2025 e comenta perspectivas para 2026

O vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste, Rafael da Silva Souza, avaliou a situação do município, os resultados de 2025 e as perspectivas para 2026 durante entrevista concedida ao Extra de Rondônia.

Segundo ele, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do último ano, a administração municipal segue trabalhando de forma integrada para garantir melhorias à população.

De acordo com Rafael, o município mantém um bom ritmo de trabalho, com atuação conjunta entre o Executivo e a Câmara de Vereadores. Ele ressaltou que os vereadores, inclusive os que iniciaram o mandato recentemente, têm contribuído de forma positiva para o desenvolvimento da cidade.

O vice-prefeito destacou que o excesso de chuvas trouxe desafios, especialmente em áreas de infraestrutura, mas afirmou que a situação vem sendo gradualmente normalizada. Para ele, o esforço das equipes da prefeitura tem sido fundamental para superar os obstáculos.

Ao fazer um balanço de 2025, Rafael da Silva Souza classificou o ano como positivo para Pimenteiras do Oeste. Segundo ele, o município recebeu importantes emendas parlamentares, com apoio de diversos deputados estaduais e federais, o que possibilitou avanços em obras e investimentos em diferentes áreas. Os recursos, conforme explicou, contribuíram para fortalecer a gestão municipal e garantir melhorias estruturais.

Sobre 2026, o vice-prefeito afirmou que a expectativa é ainda mais favorável. Ele destacou que há recursos já pagos no fim de 2025 e que permanecem em conta para execução neste ano, além de projetos em andamento. Entre as prioridades estão obras de infraestrutura, incluindo a conclusão de cerca de três quilômetros de pavimentação asfáltica, que tiveram atraso em razão do período chuvoso.

Ao Extra de Rondônia, Rafael também mencionou investimentos previstos para a saúde e a chegada de novos veículos para a frota municipal, com valores já empenhados. Segundo ele, a administração iniciou a organização dos projetos para garantir que os recursos sejam aplicados ao longo de 2026.

O vice-prefeito ressaltou ainda a importância da parceria com o Governo do Estado, afirmando que o apoio estadual é fundamental para a liberação e execução das emendas destinadas ao município. Ele também citou a colaboração de parlamentares federais, incluindo senadores, que contribuíram com recursos e apoio institucional.

Ao final da entrevista, Rafael da Silva Souza deixou uma mensagem à população de Pimenteiras do Oeste, pedindo colaboração e compreensão. Ele destacou que a participação dos moradores é essencial para o bom andamento da gestão, especialmente em um cenário de queda de arrecadação, e afirmou que o objetivo da administração é tornar o município cada vez melhor e mais estruturado para todos.