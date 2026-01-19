Veja detalhes do primeiro homicídio registrado em 2026 em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência localizada na Rua 822, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu a informação de que havia um homem em óbito no quintal do imóvel, possivelmente vítima de disparos de arma de fogo. No local, os policiais localizaram o corpo de Antony Lucas Alves Silva, de 29 anos.

O cadáver apresentava diversas perfurações compatíveis com tiros. Uma testemunha, que se identificou como ex-sogro da vítima e morador do mesmo endereço, relatou que havia saído de casa na noite anterior, permanecendo Antony no local na companhia de uma mulher não identificada. Ao retornar pela manhã, encontrou o portão da residência aberto e a vítima caída no quintal.

Ainda segundo o comunicante, vizinhos relataram que por volta das 23h de domingo ouviram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo, mas não visualizaram pessoas ou veículos suspeitos e, por isso, não acionaram a polícia.

Durante a averiguação, a guarnição encontrou doze cápsulas deflagradas de munição calibre .380 espalhadas pelo quintal. No interior da residência, foi localizada uma motocicleta Honda NX-4 Falcon desmontada, que após consulta apresentou registro de roubo ou furto. A testemunha informou que a vítima teria adquirido o veículo há cerca de seis meses.

A Perícia Técnica realizou os trabalhos no local, com a coleta das cápsulas, apreensão de um aparelho celular e de um invólucro contendo substância análoga à maconha, além da análise da cena do crime.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi liberado para a funerária Dom Bosco responsável pelos trâmites legais de velório e sepultamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

>>>Vídeo: