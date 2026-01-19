VÍDEO: motociclista fica ferido após colisão com caminhonete em cruzamento de Vilhena

Nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Rio Grande do Norte com a Avenida Brasília, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros Militar já havia prestado socorro ao condutor da motocicleta, que foi encaminhado ao Hospital Regional.
O motorista da caminhonete relatou que trafegava pela Avenida Brasília quando, ao cruzar a Avenida Rio Grande do Norte, não teria visualizado a motocicleta, ocorrendo a colisão na lateral do veículo. Ele não sofreu ferimentos.
No hospital, o motociclista informou que seguia pela Avenida Rio Grande do Norte, no sentido da BR-364, e que se recorda apenas de uma caminhonete cruzando à sua frente. Segundo a equipe médica, a vítima apresentava escoriações pelo corpo e fratura no punho direito.
Ambos os veículos estavam devidamente licenciados. A caminhonete foi liberada ao condutor, enquanto a motocicleta foi entregue a um amigo da vítima.
A Perícia Técnica compareceu ao local, que foi isolado para os trabalhos periciais. O cruzamento possui sinalização vertical de parada obrigatória para os veículos que trafegam pela Avenida Brasília.
>>>Vídeo foi desfocado: