Apresentação final do projeto Circo das Crianças é adiada para 24 de janeiro em Vilhena

O público que aguardava a apresentação final do projeto Circo das Crianças deverá atualizar a agenda.

A organização confirmou que o espetáculo, inicialmente previsto para o dia 17 de janeiro, foi adiado para o dia 24 de janeiro de 2026.

Apesar da mudança na data, o local e a programação permanecem os mesmos. A apresentação será realizada na Praça dos Pneus, com acesso gratuito e distribuição de pipoca ao público.

O projeto funciona como um circo-escola ao ar livre e depende diretamente das condições climáticas, já que as aulas e apresentações ocorrem sem estrutura coberta. A limitação reforça um dos principais objetivos da coordenação: a aquisição de uma lona própria, que permitiria a continuidade das atividades mesmo em períodos de chuva ou sol intenso.

Coordenado pela artista e educadora Tábatta Iori, o espetáculo marca o encerramento de um ciclo viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc. A programação inclui números de equilibrismo, como perna de pau e rola-rola, apresentações de malabarismo e acrobacias coletivas, além de atuações de palhaçaria desenvolvidas pelas próprias crianças participantes.

Criado em 2023 por iniciativa de crianças da periferia, o Circo das Crianças é considerado um exemplo de resistência cultural em Vilhena. O projeto promove inclusão social, formação artística e ocupação de espaços públicos. Em 2025, as atividades foram fortalecidas com recursos do Edital de Chamamento Público nº 02/2025, que garantiu materiais e monitores para o grupo.