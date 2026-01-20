Campeonato Rondoniense mantém jogos no meio de semana

O Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 começou correspondendo às expectativas e a rodada inaugural foi encerrada com três partidas movimentadas.

Em Porto Velho, no estádio Aluízio Ferreira, Gazin Porto Velho e Rondoniense empataram em 2 a 2. Mesmo após sair em desvantagem de dois gols, o Rondoniense reagiu e garantiu um ponto diante da Locomotiva. O destaque da partida foi o atacante Luan Viana, autor dos dois gols do Rondoniense logo na estreia.

Também no sábado, em Cacoal, a União Cacoalense, que aposta em uma equipe jovem após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, não resistiu à força do Barcelona de Rondônia. Jogando no estádio Aglair Tonelli, o Índio do Norte venceu por 2 a 0, com gols do camisa 10 Lucas e de Erick.

No estádio Biancão, em Ji-Paraná, aconteceu a melhor partida da primeira rodada. Ji-Paraná e Guaporé fizeram um jogo equilibrado e ofensivo, mas o Galo da BR mostrou maior entrosamento e saiu vitorioso por 2 a 0. Patrick e Lelo marcaram os gols, sendo Lelo eleito o craque da partida.

A segunda rodada da competição já foi definida pelo Departamento de Competições da FFER (DCO) e contará com jogos no meio de semana. Na quarta-feira, o estádio Aluízio Ferreira recebe rodada dupla. Às 15h30, Barcelona de Rondônia e Gazin Porto Velho se enfrentam. À noite, às 20h, o Rondoniense encara o Sport Genus, que estreia no campeonato.

No estádio Cassolão, às 19h30, Guaporé e União Cacoalense se enfrentam em busca dos primeiros pontos na tabela de classificação.