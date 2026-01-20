CASO CURIOSO: casa é arrombada e botijão de gás cheio é levado após troca por vazio em Corumbiara; entenda

Na segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, para atender uma ocorrência de furto em uma residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição entrou em contato com a vítima, que relatou ter saído de casa pela manhã e, ao retornar no final da tarde, constatou que uma das janelas havia sido arrombada.

Inicialmente, a vítima não percebeu a falta de objetos no interior do imóvel. No entanto, ao utilizar o fogão, verificou que o botijão de gás estava vazio, levantando a suspeita de que o autor do furto tenha trocado o vasilhame cheio por um vazio.

Ainda segundo o relato, a vítima informou que seu filho já teria, em outras ocasiões, entrado na residência pela janela para subtrair objetos, inclusive botijão de gás.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde o caso será investigado.