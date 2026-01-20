Chupinguaia reforça importância da matrícula escolar que vai até sexta-feira; secretária comenta

As matrículas para os estudantes na rede pública municipal vão até esta sexta-feira, 23 de janeiro, no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o calendário inclui unidade educativas da área rural, distritos e assentamento.

Nas escolas de multisseriados, como a Escola Olga Feldmann, as inscrições acontecerão na sexta-feira, na própria escola, das 9h às 13h; já na Escola Água Viva, será na quinta-feira, 22, na própria escola, também das 9h às 13h,

Nestas duas unidade educativas um único professor leciona para alunos de diferentes séries (anos) e idades, na mesma sala, comum em áreas rurais devido à baixa matricula e dificuldade de acesso, garantindo o direito à educação, mas apresentando desafios como a necessidade de metodologias específicas, capacitando docentes e boa estrutura para atender à diversidade de aprendizado, promovendo a cooperação entre os alunos.

Na sede do Município, como a escola Irmãs Juliana e Alini, além da a creche Jovelina Batista, as matrículas estão abertas desde 12 de janeiro e vão até esta sexta-feira, 23. Nos distritos, o calendário de matrícula também segue até sexta-feira, 23.

A Secretária Municipal de Educação, Maria Cândida Gurgel, reforçou a importância de que os pais e responsáveis realizem a matrícula dentro do prazo estabelecido, garantindo assim a vaga e a organização do início do ano letivo.