Coordenador de Ensino da PM realiza reunião institucional em Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, o Coordenador de Ensino da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), coronel PM Carlos Alberto Gomes de Sousa Júnior, e o Comandante do Centro de Ensino da corporação, tenente-coronel PM Bruno Costa dos Santos, participaram de uma reunião institucional no 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), em Vilhena, acompanhados por equipe técnica.

A comitiva foi recepcionada pelo Comandante Regional de Policiamento III, coronel PM Diego Batista Carvalho, e pelo Comandante do 3º BPM, tenente-coronel PM Ivan Cesar Vian.

Conforme apurado, a agenda teve como objetivo atualizar informações relacionadas ao ensino, fortalecer a cooperação entre as unidades e apresentar diretrizes e projetos voltados ao aperfeiçoamento da formação policial para o efetivo ao longo do ano de 2026.

Durante o encontro, a equipe técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Ensino (COORDEN) e pelo Centro de Ensino (C.E.), além das melhorias previstas para o período. Também foram abordados temas como a elaboração de cursos e estágios, procedimentos orçamentários e a legislação vigente aplicada ao ensino e ao aperfeiçoamento no âmbito da PMRO.

Ainda na reunião, foram discutidas ações de valorização de instrutores, monitores e alunos, considerados fundamentais para a qualidade da formação e do aperfeiçoamento profissional na segurança pública. Entre os destaques, foram apresentadas novidades previstas para 2026, incluindo a realização de novos cursos e atividades de capacitação.

Participaram da reunião oficiais e praças que atuam na elaboração e na administração das atividades de ensino do 3º Batalhão. Ao final, foi reforçado o compromisso institucional da PMRO com a qualificação contínua do efetivo e o fortalecimento das práticas de segurança pública.