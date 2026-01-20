Discussão entre enfermeira e homem gera tumulto e polícia é acionada em hospital de Colorado

Na segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desacato a funcionário público no Hospital Municipal Pedro Granjeiro Xavier, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma enfermeira relatou que participava de um procedimento de intubação, junto à equipe médica, quando um homem chegou à unidade solicitando atendimento imediato para sua neta, que apresentava um pequeno corte no maxilar.

Segundo a profissional, ao ser informado de que a equipe estava empenhada em um atendimento de risco de morte, o homem passou a gritar pelos corredores da unidade, proferindo ofensas e desacatando a enfermeira.

A situação causou nervosismo entre os pacientes que aguardavam atendimento. Ainda de acordo com o relato, a enfermeira ficou psicologicamente abalada e precisou se afastar do procedimento, que foi assumido por outra profissional.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.