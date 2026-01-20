FFER implanta Programa de Compliance e Integridade a partir do Estadual 2026

Com o início do Campeonato Rondoniense Sicredi Profissional – Série A 2026, em 17 de janeiro, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) passará a adotar, de forma permanente, o FFER – Programa de Compliance e Integridade (PCI).

O programa será iniciado em 2026 e terá desenvolvimento contínuo, com foco na excelência das práticas de governança, integridade e gestão, tanto da FFER quanto dos clubes filiados.

De acordo com a federação, o PCI tem como objetivo fortalecer o futebol rondoniense, valorizar a FFER e seus filiados, reduzir riscos, preservar a integridade das competições e criar um ambiente favorável à atração de investimentos nacionais e internacionais. O projeto contará com o apoio da empresa Schop Global Consulting, por meio de seus sócios André Souza e Renata Schop.