Rondoniense Vanessa Duarte assume Secretaria Executiva do Consórcio da Amazônia Legal

Natural de Rolim de Moura, a rondoniense Vanessa Duarte foi anunciada como nova Secretária Executiva do Consórcio da Amazônia Legal, uma das principais instâncias de articulação interestadual para o desenvolvimento sustentável da região amazônica.

O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, presidente do Consórcio, com o aval dos governadores dos nove estados que integram o bloco.

A nomeação marca um novo ciclo institucional do Consórcio e reforça o protagonismo de Rondônia em um dos principais espaços de articulação interestadual do país voltados ao desenvolvimento sustentável da região amazônica.

Com perfil técnico e trajetória consolidada na administração pública, Vanessa Duarte acumula mais de 20 anos de experiência na gestão governamental.

Bacharel em Direito, especialista em compras públicas e licitações, atuou por mais de dez anos na Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia, além de possuir MBA em Gestão de Pessoas e especialização em advocacy, reunindo sólida formação técnica, capacidade de articulação institucional e profundo conhecimento da máquina pública.

Nos últimos anos, esteve diretamente envolvida na formulação, coordenação e implementação de agendas estratégicas no âmbito do Consórcio Amazônia Legal, atuando em diálogo permanente com governos estaduais, Governo Federal, organismos multilaterais e parceiros estratégicos, sempre com foco em resultados concretos para a região.

À frente da Secretaria Executiva, a rondoniense dará continuidade ao trabalho institucional do Consórcio, com ênfase no fortalecimento do bloco interestadual, na ampliação do diálogo com parceiros nacionais e internacionais e na execução das prioridades definidas pelos governadores da Amazônia Legal, em consonância com o Plano Estratégico do Consórcio, a Estratégia Amazônia 2050 e o Plano de Transformação Ecológica da Amazônia.

No âmbito do Consórcio Amazônia Legal, Vanessa Duarte será responsável por coordenar a implementação das políticas públicas de desenvolvimento regional, conferindo centralidade à pauta estratégica da transição energética justa, sustentável e inclusiva da Amazônia. A atuação terá foco na estruturação, articulação e implementação de projetos voltados à descarbonização, à redução de emissões e à diversificação da matriz energética, valorizando soluções energéticas compatíveis com a preservação ambiental, a ampliação da infraestrutura, a atração de investimentos e o desenvolvimento socioeconômico regional. “Assumo essa função como continuidade de um trabalho que já venho desenvolvendo há muitos anos no serviço público. O foco é transformar planejamento em entrega, fortalecer a cooperação entre os Estados e promover um desenvolvimento sustentável que integre economia, pessoas e território”, afirmou Vanessa.

A chegada de uma rondoniense à Secretaria Executiva do Consórcio Amazônia Legal reforça a presença de Rondônia nos espaços estratégicos de decisão sobre o futuro da Amazônia e evidencia o papel do Estado na construção de soluções integradas para o desenvolvimento sustentável, a inovação e a transição energética da região.