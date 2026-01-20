Rosangela Donadon solicita ação do “Rondônia Cidadã” para ampliar serviços à população de Urupá

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Rondônia solicitando a realização de uma ação do Programa “Rondônia Cidadã” no município de Urupá.

A proposta tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais, promovendo cidadania e mais qualidade de vida aos moradores.

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), com a finalidade de fortalecer a presença do programa no município. A iniciativa busca atender de forma organizada e eficiente às demandas locais, especialmente na área de documentação civil.

Com a ampliação da procura pela nova Carteira de Identidade, a ação do “Rondônia Cidadã” em Urupá contribuiria para facilitar o atendimento à população, evitando deslocamentos para outros municípios e garantindo mais comodidade aos cidadãos, sobretudo idosos, famílias e trabalhadores.

Além dos serviços de emissão de documentos, a indicação sugere a oferta de atendimentos médicos básicos e especializados, como consultas com clínico geral, oftalmologista, ortopedista e psiquiatra, além de triagens e encaminhamentos na área da saúde, fortalecendo o cuidado integral à população.

Para Rosangela Donadon, a solicitação reforça o compromisso com políticas públicas que aproximam o Estado da comunidade e promovem inclusão social. A deputada destaca que ações integradas como o Rondônia Cidadã são fundamentais para assegurar direitos e ampliar o acesso a serviços públicos no interior de Rondônia.