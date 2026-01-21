Ação policial resulta na apreensão de adolescentes, drogas e cigarros eletrônicos em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, resultou na apreensão de entorpecentes, cigarros eletrônicos, celulares e uma placa de sinalização de trânsito, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento tático nas imediações da Praça do Mensageiro, no bairro Jardim Eldorado, local já conhecido por recorrente consumo e comércio de drogas, policiais abordaram um grupo de pessoas que consumia substâncias ilícitas e tentou se dispersar ao notar a presença da guarnição.

Na revista pessoal e no entorno, foram localizados cigarros eletrônicos do tipo “pod”, aparelhos celulares e três invólucros contendo substância análoga à maconha, escondidos sob um banco da praça. Parte dos envolvidos era menor de idade.

Durante a ocorrência, informações repassadas levaram os policiais até uma residência em outro bairro da cidade. No imóvel, com autorização do responsável, a equipe encontrou forte odor de maconha e diversos objetos indicativos de consumo no local. Em diferentes cômodos, foram apreendidas porções da mesma substância, além de cigarros já preparados para uso.

Ainda no interior da residência, foi localizada uma placa de “PARE”, utilizada na sinalização de trânsito, fixada em uma porta. O responsável pelo imóvel admitiu não ter autorização para a posse do objeto.

Diante dos fatos, os adultos receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade competente.

Os menores também foram encaminhados com a presença do Conselho Tutelar, acionado devido à ausência dos responsáveis legais.

O material apreendido foi apresentado às autoridades para as providências cabíveis.

