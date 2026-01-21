Concurso público para professores tem inscrições homologadas e registra mais de 1,4 mil candidatos em Vihena

O concurso público para professores, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), registrou expressiva adesão, com um total de 1.435 candidatos inscritos para os diversos cargos ofertados na área educacional, em Vilhena.

Conforme o cronograma oficial, foi divulgada nesta segunda-feira, 19, a lista de inscrições homologadas, a ser consultada no Diário Oficial do Município, edição do dia 19/01, página 07. Atualmente, o concurso encontra-se na fase de recursos, etapa prevista no cronograma e fundamental para garantir a transparência e a lisura do processo seletivo.

Entre os cargos ofertados, o de Professor Nível III Séries Iniciais foi o mais concorrido, com 659 inscritos. Em seguida aparece o cargo de Professor Nível III Educação Física, que contabilizou 128 candidatos.

As vagas destinadas a unidades escolares específicas também registraram significativa procura, como o cargo de Professor Nível III Língua Portuguesa, para a EMEIEF Maria Paulina, com 58 inscritos, e o de Professor Nível III Matemática, para a EMEIEF Tenente Melo, com 34 candidatos.

A Semed reforça que o concurso segue em andamento e ainda contempla etapas importantes, como a entrevista técnica e comportamental e a análise de títulos, que serão determinantes para a seleção de profissionais qualificados e alinhados às necessidades da rede municipal de ensino.

De acordo com a Semed, o concurso integra o planejamento estratégico da gestão municipal voltado à expansão da rede de ensino, à valorização do magistério e à melhoria da qualidade da educação pública oferecida aos alunos.

A previsão de homologação do concurso é para o dia 02 de abril de 2026, quando o município deverá concluir oficialmente o processo seletivo e avançar para as próximas etapas de convocação dos aprovados.