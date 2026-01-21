Deputado Ezequiel Neiva lamenta morte do ex-prefeito Anedino de Colorado

O deputado estadual Ezequiel Neiva manifestou profundo pesar pela morte do ex-prefeito de Colorado do Oeste, Anedino Carlos Pereira Júnior, de 57 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira (21).

Anedino cumpriu dois mandatos consecutivos como prefeito, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, e de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, deixando um legado marcado pela dedicação e compromisso com o progresso do município e o bem-estar da população.

Ezequiel Neiva ressaltou a parceria política de longa data com Anedino, destacando a honra de tê-lo como grande apoiador em suas iniciativas e projetos políticos. “Seu exemplo de serviço público permanecerá vivo em nossas lembranças. Minhas sinceras condolências à família, amigos e a todos que conviveram com ele. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil”, afirmou o deputado.

Ezequiel Neiva destacou a importância da trajetória de Anedino em Colorado do Oeste. “A trajetória de Anedino é marcada não apenas pelos resultados administrativos alcançados, mas também pelo compromisso com a política local e pela colaboração constante com líderes que compartilhavam a mesma visão de desenvolvimento para o município”, afirmou o deputado.