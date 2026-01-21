Luizinho Goebel manifesta profundo pesar pela morte do ex-prefeito Anedino da Farmácia em Colorado

O deputado estadual Luizinho Goebel manifesta profundo pesar pelo falecimento de Anedino Carlos Pereira, de 57 anos, carinhosamente conhecido como “Anedino da Farmácia”, ocorrido nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026.

Anedino foi ex-prefeito de Colorado do Oeste e figura bastante conhecida no município.

Anedino Lopes deixa um legado marcado pelo compromisso com a vida pública, pela dedicação ao município e pelo trabalho em prol da comunidade coloradense, onde construiu uma trajetória de respeito, simplicidade e serviço ao próximo.

Neste momento de dor, o deputado Luizinho Goebel se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população de Colorado do Oeste, desejando conforto e força para enfrentar esta irreparável perda.