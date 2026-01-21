Natan Donadon presta condolências pelo falecimento do ex-prefeito Anedino da Farmácia, de Colorado

O ex-deputado federal Natan Donadon manifestou suas condolências pelo falecimento do empresário e ex-prefeito de Colorado do Oeste, Anedino da Farmácia, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 21.

Na nota, o ex-parlamentar destacou, de forma breve, a colaboração e o trabalho conjunto realizado em prol de Colorado do Oeste.

NOTA DE PESAR

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido amigo, empresário e ex-prefeito Anedino Carlos Pereira, conhecido carinhosamente como “Anedino da Farmácia”. Sua partida ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21, na cidade de Colorado do Oeste.

Em 2013, quando exerci o mandato de deputado federal, Anedino também foi prefeito de Colorado do Oeste (2009 a 2014). Juntos, trabalhamos de forma incansável por melhorias para esse município da região do Cone Sul. Sua experiência, dedicação e generosidade contribuíram de maneira importante para o fortalecimento e o desenvolvimento dessa cidade.

Deixo aqui registrado o meu sentimento de gratidão, amizade e respeito por esse grande homem. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor.

Natan Donadon

Ex-deputado federal