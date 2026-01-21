Otorrinolaringologista Dr. Raul Aureliano destaca atendimento humanizado em visita ao Extra de Rondônia

Durante visita ao Extra de Rondônia, ocorrida nesta quarta-feira 21, o otorrinolaringologista Dr. Raul Aureliano falou sobre sua atuação profissional em Vilhena, os motivos que o levaram a atender no município e a proposta de oferecer um atendimento mais próximo e humanizado aos pacientes da região.

Segundo o médico, a decisão de atuar em Vilhena está diretamente ligada à busca por qualidade de vida e pela possibilidade de dedicar mais tempo a cada paciente. Atuando há cerca de oito anos em Cuiabá (MT), Raul explicou que, em cidades maiores, a rotina muitas vezes impede um acompanhamento mais detalhado.

“Em Vilhena, eu consigo ter tempo com o paciente. Não é só olhar o ouvido, o nariz ou a garganta, mas entender a história, de onde ele veio, quais são os medos, os anseios, e por que ele desenvolveu aquela dor de ouvido, zumbido ou perda auditiva”, explicou.

O médico também destacou que o atendimento vai além da análise de exames. A proposta, segundo ele, é compreender o paciente como um todo, oferecendo um cuidado mais individualizado.

O médico relatou que já conhecia Vilhena antes de iniciar os atendimentos no município, por meio de contatos pessoais e profissionais, além da relação de amizade com o

Dr. Raul relatou que já conhecia Vilhena antes de iniciar os atendimentos no município, por meio de contatos pessoais e profissionais, além da relação de amizade com o otorrinolaringologista Breno Altoé, que atendia na cidade. Ele destacou o legado deixado pelo colega, lembrando a importância do cuidado humanizado na medicina.

Sobre a receptividade, o médico ressaltou a acolhida da população vilhenense e afirmou que os pacientes buscam não apenas atendimento técnico, mas também atenção e escuta.

“Atender em Vilhena tem sido muito gratificante. As pessoas são acolhedoras e valorizam o lado humano do atendimento”, afirmou.

Raul Aureliano vai atender na Clínica Áudiofono, localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4168, na parte nova de Vilhena. O médico orienta que interessados podem localizá-lo facilmente por meio de aplicativos de busca, como Google ou Waze, digitando seu nome ou pesquisando por otorrinolaringologista em Vilhena.

Para agendamentos e mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (69) 99914-1661.