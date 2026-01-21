Velório do ex-prefeito Anedino da Farmácia será no Salão da Igreja Matriz e sepultamento acontecerá nesta quinta-feira em Colorado

O velório de Anedino Carlos Pereira, ex-prefeito de Colorado do Oeste e empresário do ramo farmacêutico, inicia a partir das 19h desta quarta-feira, 21, no Salão da Igreja Matriz do município.

Anedino faleceu nesta quarta-feira (21), em decorrência de um acidente ocorrido no centro da cidade (leia mais AQUI). Ele tinha 57 anos e morreu menos de uma semana após completar aniversário.

Conhecido popularmente como “Anedino da Farmácia”, ele construiu sua trajetória profissional no setor farmacêutico e teve forte atuação na vida pública de Colorado do Oeste.

Anedino foi eleito prefeito em 2008 e reeleito em 2012, permanecendo no comando do município até 2014, quando deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, eleição na qual não obteve êxito.

Conforme informações repassadas pela família ao Extra de Rondônia, o sepultamento está marcado para quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 17h, no Cemitério Municipal de Colorado do Oeste.

Anedino Carlos Pereira deixa esposa e duas filhas. O velório desta noite reunirá familiares, amigos e moradores da cidade para as últimas homenagens.