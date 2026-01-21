VÍDEO: cachorro cai em bueiro e resgate enfrenta dificuldades em Vilhena

Na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, moradores da Rua 917, no bairro Cohab, em Vilhena, enviaram ao Extra de Rondônia vídeos de um cachorro que havia caído em um bueiro de drenagem pluvial e pediam auxílio do poder público para o resgate do animal.

Após a publicação da matéria, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas não conseguiu realizar o resgate devido ao diâmetro reduzido da manilha, que impossibilitou o acesso dos socorristas ao interior da tubulação.

Diante da situação, foi solicitado apoio da Secretaria de Obras, com o uso de maquinário para a retirada da tampa de concreto do bueiro. Um servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também atuou na ocorrência, porém, mesmo com os esforços, o animal não pôde ser retirado em razão do tamanho da tubulação.

Como alternativa, o bueiro foi deixado destampado, na expectativa de que o cachorro consiga sair por conta própria.

