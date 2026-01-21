VÍDEO: PF cumpre mandados de prisão por crimes de tortura e cárcere privado em Guajará-Mirim

Um vídeo divulgado pelo delegado da Polícia Federal Francisco Ney, de Guajará-Mirim, informa que a Polícia Federal ()PF), cumpriu dois mandados de prisão, autorizados judicialmente pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, contra duas mulheres brasileiras investigadas pelos crimes de tortura e sequestro/cárcere privado.

Segundo o delegado, as investigações indicam que as suspeitas teriam atraído uma cidadã boliviana ao território brasileiro sob falso pretexto, relacionado à suposta entrega de seu filho menor.

Após a chegada da vítima ao porto oficial da cidade, ela teria sido levada a um local isolado na zona rural, onde, conforme apurado, sofreu agressões físicas, tortura com diferentes objetos e teve o cabelo cortado.

As prisões ocorreram no âmbito de investigação conduzida pela Polícia Federal, que segue apurando os fatos para esclarecer a dinâmica dos crimes e a participação das investigadas.

