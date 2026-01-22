Grupo Aparício Carvalho inaugura Centro de Clínicas Médicas em Porto Velho

O Grupo Aparício Carvalho de Moraes inaugurou, na manhã desta terça-feira (21), às 10h, o Centro de Clínicas Médicas, um empreendimento voltado ao atendimento e fortalecimento da assistência em saúde e do desenvolvimento social no estado de Rondônia.

Durante a solenidade, o Diretor-Presidente do Grupo Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, destacou o caráter institucional do empreendimento. “Este espaço nasce como a materialização de um propósito claro: integrar educação, assistência, ciência e compromisso social, colocando o conhecimento a serviço da vida e do desenvolvimento humano”, afirmou.

O Centro de Clínicas Médicas dispõe de infraestrutura de ponta, com consultórios médicos planejados para garantir atendimento humanizado, privacidade, segurança e eficiência operacional. O espaço foi concebido como um ambiente moderno, acessível e tecnicamente estruturado, atendendo aos mais elevados padrões de funcionalidade, conforto e eficiência assistencial, integrando infraestrutura física e recursos tecnológicos adequados às práticas clínicas.

Para o Vice-Reitor da FIMCA e Deputado Federal, Dr. Maurício Carvalho, a iniciativa reflete o papel social da educação superior. “Por meio das parcerias institucionais a educação vai além da sala de aula, dialogando com a realidade, respondendo às necessidades da sociedade e contribuindo de forma concreta, para a melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou.

Em seu pronunciamento, a Reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, enfatizou a relevância do novo Centro Médico como espaço de integração e assistência, ampliando o acesso a serviços médicos de qualidade.

Já a Diretora Geral da Faculdade Metropolitana, Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, destacou que a inauguração do Centro de Clínicas Médicas reafirma a missão do Grupo Aparício Carvalho de promover educação, saúde e responsabilidade social, consolidando-se como uma das principais referências institucionais no desenvolvimento humano e acadêmico em Rondônia.

O evento foi marcado pelo descerramento da fita inaugural, simbolizando oficialmente a abertura do Centro de Clínicas Médicas. O novo empreendimento representa um avanço significativo na integração da assistência em saúde e desenvolvimento social no estado de Rondônia.