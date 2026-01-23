Adolescentes são apreendidas após tentativa de furto no centro de Vilhena

Na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local o solicitante informou que duas adolescentes, ambas com 15 anos de idade, entraram no estabelecimento e passaram a acondicionar diversos produtos em uma bolsa de cor preta, de forma dissimulada.

Segundo o relato, após colocarem as mercadorias na bolsa, as adolescentes dirigiram-se aos caixas, onde efetuaram o pagamento de apenas um item, tentando deixar o local sem quitar o valor correspondente aos demais produtos.

Durante a abordagem realizada por funcionários, os objetos foram encontrados ocultos no interior da bolsa, ficando caracterizada a tentativa de subtração. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada.

A guarnição compareceu ao local, confirmou a materialidade do ato infracional e conduziu as adolescentes à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As mães das menores acompanharam todo o procedimento, conforme previsto na legislação vigente.