Caminhoneiro é flagrado com drogas durante fiscalização da PRF em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagrou um caminhoneiro e apreendeu entorpecentes na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, durante fiscalização de rotina no km 1 da BR-364, em Vilhena.

Conforme informações da PRF, a ocorrência teve início após a abordagem a uma Combinação de Veículos de Carga (CVC).

Durante a verificação da documentação e análise dos discos do cronotacógrafo, os agentes constataram que o condutor havia cumprido apenas 12 horas de descanso em um período de 72 horas, além de apresentar sinais visíveis de cansaço e olhos avermelhados.

Diante da situação, foi realizada uma inspeção no interior da cabine do caminhão, onde foram localizados 28,06 gramas de substância análoga à maconha, 1,58 grama de substância análoga ao skunk, 22 comprimidos de anfetamina (Nobésio) e três papelotes de papel de seda.

Em razão do flagrante, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com enquadramento no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Todo o material foi apreendido e o condutor foi liberado no local após assinar termo de compromisso para comparecimento em Juízo.