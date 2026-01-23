Cantor de Ji-Paraná, Théo Campelo lança projeto audiovisual gravado em Interlagos e amplia carreira no sertanejo dançante

O artista Théo Campelo, natural de Ji-Paraná (RO), lançou recentemente um projeto audiovisual, gravado em outubro do ano passado, no bairro de Interlagos, em São Paulo (SP).

A produção contou com estrutura técnica profissional e integra a estratégia do cantor para ampliar sua presença no cenário musical nacional. Uma das faixas do projeto já está disponível no YouTube, alcançando público em diferentes regiões do país.

Com uma base de fãs consolidada nos estados do Norte e Centro-Oeste, especialmente em Rondônia, Mato Grosso e Goiás, Théo Campelo atua no segmento do sertanejo dançante e mantém agenda frequente de apresentações em eventos e shows regionais. O lançamento do material audiovisual marca uma nova fase da carreira, voltada à ampliação de visibilidade em plataformas digitais.

PROJETO AUDIOVISUAL GRAVADO EM SÃO PAULO

O projeto foi gravado em Interlagos, na zona sul da capital paulista, e apresenta músicas do repertório do artista em formato de show. A gravação integra um conjunto de ações planejadas para fortalecer a presença do cantor fora do eixo regional e alcançar novos públicos.

Uma das músicas do projeto audiovisual pode ser conferida no YouTube por meio do link:

REPERTÓRIO E APRESENTAÇÕES

O repertório de Théo Campelo reúne músicas dançantes, com canções que marcaram época e sucessos atuais do sertanejo. As apresentações são realizadas em eventos públicos, festas e shows, com foco na interação com o público.

IDENTIDADE MUSICAL

A voz marcante é um dos elementos centrais da identidade artística do cantor, aliada à presença de palco construída ao longo dos anos. O contato com a cena cultural em eventos institucionais contribuiu para a definição do projeto musical atual.

O artista passou a se dedicar de forma mais intensa à música em 2008, quando ainda utilizava o nome artístico Sérgio Dias. Em 2023, o projeto foi reformulado e consolidado com a identidade definitiva de Théo Campelo.

TRAJETÓRIA NA COMUNICAÇÃO

Nascido em Ji-Paraná, Théo Campelo, registrado como Sérgio Dias Rocha, iniciou sua trajetória profissional na comunicação ainda na adolescência. Aos 14 anos, atuou como locutor de rádio. Em 2007, passou a trabalhar na televisão, como apresentador de programas jornalísticos e políticos, além de atuar na apresentação de eventos públicos.

A experiência acumulada em rádio, televisão e eventos contribuiu para a formação artística e para a estruturação da carreira musical, que atualmente segue em processo de expansão no cenário nacional.