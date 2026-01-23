Motociclista morre após colisão frontal na BR-174 em Vilhena

Um motociclista identificado como Victor Matheus Gomes da Silva, de 28 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, após se envolver em uma colisão frontal com um automóvel na BR-174, no perímetro urbano de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro teria invadido a contramão de direção, colidindo de frente com a motocicleta. Porém, apenas a perícia deverá apontar a causa do acidente. Com o impacto, o motociclista morreu no local. A vítima trabalhava em um posto de combustíveis localizado nas proximidades do trecho onde ocorreu o acidente.

A motocicleta ficou completamente destruída e foi encontrada próxima à mureta de proteção da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém apenas constatou o óbito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local, realizou o isolamento da área para os trabalhos periciais e, após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para remoção pela funerária São Matheus.