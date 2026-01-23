PM flagra venda de bebida alcoólica a adolescente durante fiscalização de denúncia de perturbação do sossego em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em uma distribuidora de bebidas, em Vilhena.

Todavia, a denúncia também apontava que no local havia consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, além de som em volume elevado, causando perturbação do sossego.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram movimentação intensa de pessoas, inclusive adolescentes.

Durante a abordagem, foi verificado que uma adolescente de 13 anos, havia consumido bebida alcoólica adquirida no local, o que foi confirmado em relato à guarnição.

Ainda segundo informação, também foram identificados outros indícios de irregularidades, como consumo de narguilé por frequentadores.

Diante dos fatos, o responsável pelo local foi conduzido à unidade policial, juntamente com a adolescente e os responsáveis legais, para as providências cabíveis.

O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para apuração das infrações previstas em lei.