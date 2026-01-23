Polícia apura denúncia de possível assédio sexual na zona rural de Vilhena

Na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível assédio sexual na zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição fez contato com a vítima, que relatou que, há cerca de dois meses, foi chamada por um vizinho até a cerca que divide as propriedades, sob o pretexto de conversar.

Segundo a vítima, ao se aproximar, o homem teria transposto a cerca, segurado seu braço e feito uma abordagem considerada indevida. Diante da situação, ela afirmou que se desvencilhou, recusou a aproximação e empurrou o vizinho, esclarecendo que não mantém qualquer tipo de relação ou convivência com ele.

A vítima relatou ainda que, após o episódio, passou a perceber que o vizinho frequentemente observava seus deslocamentos e atividades cotidianas, conduta que lhe causava constrangimento, medo e sensação de vigilância constante.

Na data do acionamento policial, o homem teria novamente se posicionado junto à cerca divisória, chamando-a por meio de gestos, o que levou a vítima, temendo nova abordagem, a se refugiar no interior da residência e acionar a Polícia Militar.

Diante dos fatos, a guarnição realizou contato com as partes envolvidas, preservando a integridade da vítima e garantindo a ordem no local. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.