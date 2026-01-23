VÍDEO: Senador Bagattoli pedirá suspensão da cobrança de pedágio na BR-364 à ANTT

O início da cobrança de pedágio na BR-364 tem sido a principal dor de cabeça para a população de Rondônia no começo deste ano.

Buscando reverter isso, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou que irá pedir a suspensão da cobrança à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O anúncio veio pelas redes sociais do parlamentar que lembrou ter sido contrário à privatização da rodovia desde o seu primeiro ano de mandato, ainda em 2023.

“Foram quase três anos lutando contra essa privatização, onde combati a narrativa do atual governo com dados, trazendo a visão do setor produtivo e já alertando sobre os custos e prejuízos aos rondonienses. Agora, vou entrar com um pedido junto à ANTT para que a cobrança do pedágio seja suspensa até que as melhorias propostas sejam entregues. E espero contar com o apoio de toda a Bancada Federal”, declarou o senador.

DEFESA DO ESTADO

Na mesma postagem, Bagattoli lembrou que o pedágio também deve refletir no aumento do preço de alimentos que hoje são transportados pela BR-364, uma vez que os custos de logística deverão ser repassados ao consumidor final.

Jaime é de longe um dos maiores críticos da concessão, chegando a solicitar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de uma auditoria sobre o processo de privatização da BR-364, com foco em inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

>>>Vídeo: