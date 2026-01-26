Deputado Ezequiel Neiva inaugura reconstrução de escola em Machadinho e anuncia mais um pacote de investimentos a educação

Na entrega da nova escola municipal Bom Futuro, em Machadinho D’ Oeste, no último sábado, o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou um pacote de investimentos para a unidade educacional: R$ 1,4 milhão para a compra de todo o mobiliário, incluindo móveis planejados, além de cadeiras, mesas e material didático como lousas digitais e notebooks para todos os professores da unidade educação.

O parlamentar anunciou ainda, mais R$ 400 mil para a construção do refeitório da escola, ultrapassando a marca de R$ 3 milhões de investimento numa ação que assegura a transformação da escola Bom Futuro que estava há 27 anos sem receber qualquer tipo de reforma.

A inauguração da reconstrução da escola Bom Futuro contou com a presença do prefeito Paulo da Remap, da secretária de Educação no município, Iaane Cordeiro, dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, do ex-vereador Abrahãozinho, do Celso Coelho, liderança local, do diretor da escola, Sérgio Coelho, além de centenas de pais, alunos.

Deputado Ezequiel Neiva na entrega (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)

Para o deputado, a entrega da reconstrução da Escola Bom Futuro marca um novo capítulo para a educação em Machadinho. “Uma obra que vai muito além da estrutura física. É um investimento direto no futuro das nossas crianças, professores e de toda a comunidade escolar”, reforçou o parlamentar ao elogiar a agilidade da equipe da prefeitura para liberar o projeto e da empresa para executar a obra.

“Essa conquista só foi possível graças à parceria e união de esforços com o governador Marcos Rocha, o prefeito Paulo da Remap, a secretária de Educação, Iaane Cordeiro, os vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, o ex-vereador Abrahãozinho, e o Celso Coelho, colaborador parlamentar município”, acrescentou Neiva.

O prefeito Paulo da Remap destacou que o deputado Ezequiel Neiva tem sido grande parceiro do município, aplicando recursos em diversas áreas, evidenciando os investimentos na Educação. Paulo afirmou que é uma ação inédita no município a disponibilização de tantos recursos para uma escola partindo de um deputado estadual. “Ezequiel Neiva está de parabéns, contribuindo com a transformação da educação em Machadinho” agradeceu o prefeito.

Suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva disse que a reconstrução da escola Bom Futuro é um símbolo de transformação, renovação e de esperança para o município. “Uma escola totalmente revitalizada, com mais dignidade, conforto e qualidade, fortalecendo o ensino e reafirmando o compromisso com uma educação pública cada vez melhor”, pontuou Wiveslando.

O diretor da escola, Sérgio Coelho, tratou a entrega da obra e do anuncio dos investimentos como a realização de um sonho. Sérgio citou que a estrutura estava precária. “Todos os dias tínhamos algum problema. Todo dia uma sala ficava o funcionamento das centrais de ar. Eu já não suportava tantas cobranças”, disse o diretor tomado pela emoção em seu discurso. Sérgio anunciou que no próximo dia 9 de fevereiro as aulas já serão retomadas na nova estrutura.

A secretária de Educação, Iaane Cordeiro, disse que chegou a ouvir chacotas quando tratava os investimentos na escola Bom Futuro. “Algumas pessoas me falavam: você acredita que um deputado estadual vai colocar tanto investimento em uma escola, aqui em Machadinho. Vocês estão perdendo tempo trabalhando nesse projeto. Isso me magoava tanto. Com a graça de Deus, todos estavam errados. O deputado Ezequiel Neiva alocou os recursos prometidos e ainda anunciou mais investimentos”, desabafou a secretária.

