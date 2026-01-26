Homem é detido com motocicleta com registro de furto em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Rua Júlio Luiz de Melo, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando abordou um homem que estava próximo a uma motocicleta estacionada sobre a calçada.

A abordagem foi motivada pelo fato de a equipe policial ter conhecimento de recentes furtos envolvendo veículos semelhantes.

Durante a averiguação, o homem informou ser o proprietário da motocicleta, porém admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que a motocicleta possuía registro de roubo/furto na cidade de Pimenta Bueno.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.