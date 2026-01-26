Ieda Chaves recebe reconhecimento em Corumbiara por investimentos de R$ 2,4 milhões

Na última quinta-feira (22), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) cumpriu agenda no município de Corumbiara para acompanhar a entrega de implementos agrícolas. O evento consolidou a atuação da parlamentar na região, onde o montante de investimentos destinados por seu mandato ultrapassa R$ 2,4 milhões.

A chegada do maquinário foi viabilizada por meio de articulação da deputada, que intermediou a logística para a aplicação de recursos do deputado federal Lúcio Mosquini. O objetivo é garantir que o suporte técnico chegue diretamente ao pequeno produtor para otimizar a produção local.

Durante a entrega, a parlamentar enfatizou a valorização do trabalho rural. “O produtor rural precisa ser valorizado. É daqui que sai a comida para a nossa mesa. Se todos migrarem para a cidade, quem vai plantar? Quem vai produzir o alimento?”, questionou Ieda Chaves.

Diálogo e esporte

Além do setor produtivo, a agenda incluiu encontro com a comunidade e atletas locais. O grupo destacou o sucesso da 1ª Copa Regional de Vôlei de Areia, realizada em setembro de 2025 com recursos destinados pela parlamentar, reforçando o compromisso com o esporte e a integração social.

Reconhecimento

O vereador Alessandro Ciconello agradeceu o atendimento às demandas do município. “A senhora investiu em Corumbiara cuidando das pessoas, da saúde, da agricultura e do esporte. Em nome dos nossos produtores, agradecemos pela dedicação e por esse bem que chega à nossa gente”, declarou o vereador.